L' Airc dona uova di Pasqua ai piccoli talassemici dell'ospedale Civico

Anche in un momento particolare come quello che stiamo vivendo a causa dell'emergenza Covid-19, la solidarietà non si ferma. L' Airc ha donato alla Fasted Palermo Onlus delle uova di Pasqua da distribuire ai pazienti talassemici in cura presso l'Ematologia con Talassemia dell'Ospedale Civico. Un gesto che contribuirà a rendere più dolce questa festività che trascorreremo nelle nostre case in attesa che tutto torni alla normalità. La Fasted Palermo Onlus ringrazia l'Airc per questo dono e i volontari della AsltiI Liberi di Crescere per avere collaborato alla consegna in ospedale.