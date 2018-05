Questa è la situazione 24 ore dopo la segnalazione da voi inserita sulla discarica di via Tenente Ingrao! Davvero sconfortante direi....i tentativi di pulizia da parte della Rap risulteranno sempre più vanificati fino a quando non ci sarà una chiara e seria presa di posizione da parte delle istituzioni! La situazione è così in tutta la zona e i controlli sono inesistenti. Bisogna pensare seriamente ad un'azione che punisca chi trasgredisce le regole!!!