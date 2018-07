Incubo traffico alla Cala: "E se abolissimo i semafori pedonali?"

Come tutti i pomeriggi transitare da piazza XIII Vittime direzione Cala è un inferno! Tra sottopasso e sopraelevata si perdono non meno di 30 min per percorrere 2 km!!! La causa sono i semafori pedonali che nella utilità sono disposti in modo assolutamente sbagliato. Sarebbe opportuno abolire quello su fronte Ganci e lasciare funzionante solo quello altezza chiesa La Catena.