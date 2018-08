Dal primo agosto i residenti nei pressi di via Nicolò Spedalieri hanno deciso di ornare questo angolo di strada con i loro rifiuti creando una discarica alta almeno un metro che rappresenta il degrado odierno, l'inciviltà della stessa gente che si lamenta se i loro diritti non vengono rispettati. Questa non è una critica ai servizi ma ai cittadini che abbandonano i rifiuti ma anche a chi vede e da siciliano doc si fa i fatti suoi.