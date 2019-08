Degrado perenne in via Biagio Siciliano e Giuditta Milella: "Pericolosa e sporchissima"

Sono residente in viale Strasburgo 191 e ho accesso a casa dall'antistante via Biagio Siciliano e Giuditta Milella, strada che versa nell'abbandono piu totale. Voi avete fatto piu articoli, l'ultimo su una cassaforte rubata e lasciata in mezzo alla via intotalata ai poveri ragazzi che persero la vita fuori dal Meli con tanto di inaugurazione in pompa magna con sindaco e fiori.

Da quel giorno la strada è totalemente abbandonata finendo nel degrado piu assoluto. Io non ne posso piu!! La strada è impraticabile, pericolosa e sporchissima. I nostri cittadini abbandonano rifiuti e alcuni, prendendo la targa, li ho anche denunciati. La via stessa, inaugurata ma mai asfaltata, è ricettacolo di malavita e sporcizia. Proprio stamattina la polizia è davanti casa mia per un'auto rubata; senza illuminazione, tutto è concesso. La cosa "buffa" è che all'inizio e alla fine della via hanno lasciato un divieto di accesso. Mi domando ma se il sindaco e i parenti tutti brindavano alla memoria di quesi poveri ragazzi, perchè la strata non è accessibile e perchè deve essere una discarica? Onore e gloria ai due bimbi che hanno meritato il titolo di una strada non asfaltata, non illuminata e piena di ogni forma di immondizia.