Spasimo, cassonetti stracolmi nella carreggiata stradale: "Siamo allo sbando"

Ci troviamo allo Spasimo, centro storico, dove il servizio di svuotamento dei cassonetti non viene svolto da giorni. Inoltre, cosa ancor più grave, ignoti incivili hanno spostato arbitrariamente i cassonetti dalla vicina piazza Carlo Maria Ventimiglia a via Santa Teresa, allocandoli nella carreggiata stradale, priva di marciapiede e senza alcuna segnaletica stradale, condizione pericolosissima per pedoni e veicoli in transito. Abbiamo inviato molteplici segnalazioni alla Rap e alla polizia municipale senza alcun esito. Siamo allo sbando.