Abbandono e degrado delle fontane del Giardino Inglese

Ancora una volta emerge lo stato di abbandono e degrado delle vasche e fontane pubbliche nei giardini della città di Palermo. Dopo gli episodi di Villa Sperlinga e piazza Niscemi (andati poi a buon fine) registriamo la trascuratezza da parte di chi dovrebbe occuparsene: il Comune di Palermo e la Coime, azienda incaricata alla cura del verde pubblico e la manutenzione di questi beni.

L'immondizia galleggia in mezzo alle tartarughe, i pesci, e le anatre che le abitano. A peggiorare la situazione la mancanza di acqua, al di sotto dei livelli normali. Chiediamo ancora una volta un immediato intervento per aggiungere l'acqua e togliere l'immondizia. Palermo Capitale della Cultura 2018 non si mostra all'altezza. Oggi turisti fotografavano le vasche scandalizzati. Commenti negativi da parte di tutti.