"Nove anni di Chi ama la Sicilia"

Il 02 febbraio 2010 nasceva l’associazione di promozione sociale “Chi ama la Sicilia” di Palermo. Dopo 9 anni di associazione sono fiero di continuare ad avere dei collaboratori molto efficienti che stanno portando avanti fattivamente i nostri progetti per i bimbi in ospedale. Abbiamo ancora tanto da fare per la nostra città di Palermo e continueremo a cercare collaborazioni che diano un serio contributo alle nostre iniziative. Andiamo avanti senza stancarci con orgoglio e determinazione! Ugo Gravante Presidente Fondatore CHI AMA LA SICILIA A.p.S. Associazione di Promozione Sociale codice fiscale 97244860827 Via Trabucco,180 Edificio D ( prefabbricato nei pressi dell'Eliporto) c/o Unità Operativa di Educazione alla Salute Ospedale V. Cervello 90146 Palermo www.chiamalasicilia.it