Sette anni fa nasceva piazzetta Franco e Ciccio

Sono già trascorsi ben sette anni dalla nascita a Palermo della piazzetta dedicata a Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, un successo per omaggiare questi due grandi attori palermitani accaduto dopo vent'anni della morte di Franchi e novant'anni dalla nascita di Ingrassia. Ho lottato per vent'anni subito dopo la morte di Franchi avvenuta il 9 dicembre del 1992 a chiedere una strada a Palermo. Grazie al Sindaco di Palermo Prof.Orlando con la toponomastica comunale diretta dsll'architetto Michelangelo Salamone adesso abbiamo questa strada ch'è stata voluta in questo luogo simbolo perché qui Franco Franchi iniziava la sua gavetta artistica con la classica "Posteggia"​ ovvero l'artista di strada, salendo su una sedia come se fosse un palco e iniziava ad fare smorfie, suonava la fisarmonica, e cantava.

Poi nel 2015 uno spazio verde antistante la piazzetta è stato dedicato a Domenico Modugno con anche un'installazione di un bassorilievo raffigurante i volti dei tre artisti Franchi, Ingrassia e Modugno realizzato dalli scultore Gianfranco Ragusano.

Giuseppe Li Causi, storico di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia