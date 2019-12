Tre chilometri di lungomare del tutto abbandonati

Le foto testimoniano lo stato di abbandono totale in cui si trovano circa tre chilometri di lungomare a ovest di Palermo, uno ricade nel Comune di Capaci e due a Carini. Dove potrebbe e dovrebbe esserci una bella spiaggia attrezzata c'è un infinito immondezzaio a cielo aperto dove si può trovare di tutto, da sacchetti di rifiuti a tubi industriali lasciati in riva al mare. Oltre a questo, il torrente Ciachea che costituisce il confine nord fra Capaci e Carini scarica acque nere evidentemente provenienti da fognatura o impianti industriali, direttamente a mare, e i due Comuni non si sono neanche preoccupati di installare un ponte o una passerella così risulta impossibile attraversarlo senza dover mettere i piedi nelle acque nere e puzzolenti del torrente stesso.

Il lungomare in questione che si trova fra il limite a ovest della spiaggia di Capaci e la via litoranea Cristoforo Colombo a Carini, è totalmente isolato dalle strade circostanti e da anni lasciato al suo destino dai due Comuni che dovrebbero e hanno il dovere di gestirlo e valorizzarlo. Ci troviamo in presenza di una situazione vergognosa oltre che di una perdita di un pezzo prezioso di territorio che non viene valorizzato. Segnalo il tutto a voi con la speranza che questa segnalazione serva a sensibilizzare gli organi competenti.