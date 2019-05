Piccola guida ai 10 musei di Palermo da vedere assolutamente di notte

Una notte al museo, non più soltanto un film ma realtà in tutte le città d'Europa. E Palermo, come le grandi capitali, non sarà da meno. Dopo il successo delle passate edizioni, così, sabato 18 maggio si celebra la nuova edizione della Notte europea dei musei. Un grande evento che, quest'anno, cade nel terzo fine settimana di maggio. Per l’occasione, i musei, i complessi monumentali, le aree e i parchi archeologici proporranno un ricco calendario di iniziative e attività aperte al pubblico. Musei aperti, con tre ore di apertura straordinaria serale (e per alcuni anche ad ingresso gratuito). Dieci, scelti dalla redazione di PalermoToday, sono imperdibili.

Una notte per ammirare la più grande collezione di maioliche al mondo. Le oltre 5.000 maioliche esposte, di provenienza napoletana e siciliana sono distribuite nel piano nobile di Palazzo Torre Piraino, in cui si possono ammirare anche collezioni più ridotte di vecchi giocattoli, scatole di latta d’epoca, cancelleria, bottiglie d’inchiostro, etichette pubblicitarie e anche ceramica contemporanea.

Macinini, tostatrici, macchine per l’estrazione del caffè di tutte le forme e paesi del mondo, risalenti ad un periodo che va dal 1600 ai giorni nostri. Uno scrigno di famiglia, in cui Angelo prima e il figlio Arturo poi, hanno infuso tutta la loro passione, collezionando oggetti di grande valore storico e culturale. Qui si trova, per esempio, la caffettiera-locomotiva del Toselli, di cui esistono solo dieci esemplari al mondo.

Un unico complesso artistico, considerato una delle testimonianze più eloquenti del mondo aristocratico dei secoli passati: con le poliedriche collezioni di ceramiche siciliane, i mattoni di censo, le porcellane napoletane e francesi, i vasi, i ventagli, i ricami, la documentazione cartografica e numismatica, le carrozze e le portantine, leggiamo i segni della tradizione e dell’identità siciliana.

La Gam aderisce alla Notte dei musei e la visita alla collezione permanente del museo - tra i più grandi capolavori le grandi tele di formato monumentale di Giuseppe Sciuti, i paesaggi di Francesco Lojacono, il naturalismo di Antonio Leto - sarà gratuita per tutti. La mostra "Ferdinando Scianna. Viaggio Racconto Memoria" resterà aperta con biglietto ridotto.

Un museo a cielo aperto. Fatta edificare dalla universitas palermitana per difendere le mura del “Cassaro”, non faceva parte delle strutture della chiesa ma risultava svincolata ed isolata. “Torre d’eccellenza”, forse la più alta di Palermo, perduto il significato di difesa, se ne volle ingentilire e perdere il suo austero aspetto, applicandole al secondo livello delle bifore arricchite da una cornice d’intarsi.

La prima struttura del sud Italia dedicata all’esposizione storica del costume teatrale. Grazie al progetto viene riportato in luce la centenaria storia e il rimarchevole patrimonio artigianale e documentale della famiglia Pipi. L’esposizione all’interno della struttura è stata suddivisa in tre ambiti: "La storia della famiglia Pipi", "Il nucleo costumistico originale" e "Le opere liriche".

Raccoglie collezioni che contengono alcune migliaia di esemplari di invertebrati e vertebrati. Realizzato nella seconda metà del Diciannovesimo secolo, al suo interno spicca la collezione di pesci del Mediterraneo, conservata secondo uno speciale trattamento chimico, rimasto segreto, che ne ha preservato le caratteristiche fisiche ed estetiche.

Il Museo archeologico regionale "Antonio Salinas" possiede una delle più ricche collezioni archeologiche d'Italia, testimonianze della storia siciliana in tutte le sue fasi che vanno dalla preistoria al Medioevo. L’ingresso sarà gratuito. All'interno della serata anche la rassegna di musica con il concerto di Chiara Minaldi in duo col batterista Fabrizio Francoforte.

Nel lontano 1813, la nobiltà palermitana passava le giornata innanzi al Teatro Santa Cecilia e piazza Rivoluzione, luogo in cui la famiglia Tutone svolgeva l’attività di produzione della storica bevanda. La storica bottega era divenuta ormai crocevia dei passanti, luogo in cui i viaggiatori trovavano ristoro, rigenerandosi con un bicchiere di acqua e qualche goccia di Anice Unico.

Custodisce circa 4.000 pezzi, fra marionette, pupi, burattini, ombre, attrezzature sceniche e cartelloni provenienti da tutto il mondo. E conserva la più vasta e completa collezione di pupi di tipo palermitano, catanese e napoletano, e numerosi materiali utilizzati nelle altre tradizioni del teatro di figura che sono state dichiarate dall’Unesco "Capolavori del patrimonio orale e immateriale dell’umanità".