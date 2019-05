Gin tonic gratis in cambio di un cetriolo, la trovata scozzese arriva in due bar di Palermo

Un cetriolo in cambio di un gin tonic. Sembrerebbe una trovata bizzarra se non fosse che qualcuno ha pensato di istituire la giornata mondiale del cetriolo. E come se non bastasse se ne porti uno alla cassa torni al tavolo con un ottimo gin tonic... gratis! La trovata è di Hendrick's, la nota multinazionale specializzata nella produzione del gran gin scozzese. Dopo aver fatto il giro del mondo, anche due bar di Palermo ne sono stati sedotti e, per due settimane, offriranno gin tonic (rigorosamente a base di Hendrick's) a tutti coloro che si presenteranno con l'ortaggio al seguito.

Una campagna che fa da eco al progetto lanciato dall'azienda scozzese già alcuni anni fa e che vuole sensibilizzare la popolazione mondiale alla coltivazione (e persino all'adozione) dei cetrioli. L'esperimento globale raggiungerà Palermo in occasione del World Cucumber Day sabato 1 giugno, rimanendo in città fino a venerdì 14. I locali scelti per Palermo sono Mazzini 30 (in via Mazzini 30) e Tredici tapas bar (in via Mariano Stabile 47). Dalle ore 20 alle 21, così, per due settimane, il cetriolo sarà la moneta di scambio da consegnare ai bartender.