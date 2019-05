Hamburger buonissimi cercasi, dove mangiare i 5 panini più gustosi di Palermo

E' un'icona della società moderna, simbolo dello stile di vita frenetico. Si è diffuso in tutto il mondo tramite le multinazionali di ristorazione veloce, i fast food, e la parola che lo identifica è per metà tedesca per l'altra inglese. Non tutti sanno però che addirittura esiste una festa che lo celebra. Ricorre oggi infatti la giornata mondiale dell'hamburger, un appuntamento dedicato alla famossisima polpetta di carne pressata e macinata che, secondo tradizione, viene servita imbottita in un pane bun, lattuga, cheddar e salse varie (e tra tutti vince la barbecue). Sono molti i locali palermitani che non hanno resistito alla moda americana e, per questo, la redazione di PalermoToday ha selezionato cinque imperdibili hamburgerie da provare almeno una volta nella vita.

1. Fud Bottega Sicula

In cima alla classifica troviamo il "bec burgher" di Fud, il ristorante alla Champagneria che punta tutto sulle materie prime del territorio. Tra gli ingredienti carne di manzo siciliano, insalata, cipolla rossa in agrodolce, pomodoro, provola delle Madonie, guanciale croccante di suino nero dei Nebrodi, salsa barbecue, ketchup e maionese in pane soffice con semi.

2. La Corte dei Mangioni

La famiglia Capone Savoca, dall'esperienza trentennale in città, s'è inventata il Matrimia burger. Dal gusto delicato, cotto a vapore e poco speziato, il medaglione di black angus australiano certificato da 500 grammi è servito con fonduta di cheddar, cipolla caramellata al bacon, insalata e pomodoro a fette servito con patatine fritte. Non per una ma per due persone.

3. Tritalo

Nel cuore di via Principe di Belmonte, da Tritalo sono buoni di carne ma sono imperdibili gli hamburger di pesce. Tra tutti il salmonburger: pane al nero di seppia con vellutata di zucchine, trancio di salmone loch fine scozzese, caciotta agli agrumi fiori eduli, chips di patata viola e insalata lollo. In alternativa, merita anche il polp fiction, con polpo arrosto sfumato al vino rosso.

4. Zangaloro meat factory

I burger di Zangaloro propongono pane artigianale a lievitazione naturale e hamburger fatti in casa e sono una vera e propria istituzione della macelleria in città. Da provare il blackburger con hamburger di maialino nero dei Nebrodi, pecorino nero, cipolla, lattuga, pomodoro e salsa bbq (servito con patatine fritte).

5. Barresi steakhouse

Carni ricercate ma anche più di mezzo secolo d'esperienza. La steakhouse di Barresi è specializzata in carni e salumi e, tra gli hamburger, una nota di merito va senz'altro al barresi burger, un medaglione di manzo da 200 grammi, pomodoro, cipolla rossa caramellata, tuma sicialana fresca e salsa burger. C'è anche la versione chicken, con pollo fritto e coleslaw.