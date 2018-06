Cento talenti della statistica si sfidano a Palermo per "Stats Under the Stars"

Cento futuri “maghi dei dati” provenienti da tutta Italia e divisi in 20 squadre si sfidano in un test lungo una notte. E' la quarta edizione del challenge “Stats Under the Stars”, promosso e sostenuto da Findomestic. La competizione si svolgerà nella notte tra martedì e mercoledì alla Scuola delle Scienze Giuridiche ed Economico-sociali dell'Università.

I partecipanti – laureati o laureandi di secondo livello e dottorandi – sono chiamati ad analizzare e risolvere un caso di studio elaborato proprio da Findomestic su un dataset, un insieme di dati reali strutturati e in relazione tra loro. Il gruppo vincitore verrà premiato dalla società di credito al consumo del Gruppo Bnp Paribas con una borsa di studio di mille euro.

La sfida, organizzata dall'ateneo del capoluogo siciliano e ospitata negli spazi dell'ex monastero dei Teatini e in alcuni locali del dipartimento di Giurisprudenza, durerà undici ore, dal tramonto all'alba. Si comincia alle 20 di martedì 19 giugno e lo 'stop' arriverà alle 7 della mattina successiva. Gli elaborati saranno quindi esaminati e valutati da una giuria di esperti in Statistica. La cerimonia di premiazione è in programma per la sera del 20 giugno.

Stats Under the Stars rappresenta un'occasione di “incontro” e di “confronto” tra giovani studiosi/studenti di tutto il Paese con l’intento di mostrare l'utilità della statistica come strumento chiave in ottica decisionale. Per Findomestic il challenge è anche l'occasione per ricercare nuovi talenti attraverso un’attenta azione di vero e proprio scouting. “Il Data Scientist è una delle professioni più interessanti per le generazioni future – commenta Antonella Cutarelli, Responsabile Reclutamento e Selezione di Findomestic –. Partecipare a un evento di questo tipo significa sostenere e incoraggiare coloro che hanno deciso di intraprendere questo percorso e vogliamo farli avvicinare al mondo bancario dove possono esprimere bene le loro potenzialità”.