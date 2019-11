Tedesco in continuità tra il liceo Umberto e l'Istituto comprensivo Politeama

Grande fermento per il liceo Umberto ed il plesso Archimede di piazza Castelnuovo, nel cuore della città, per le attività di continuità curricolare e territoriale che i due Istituti hanno messo in opera al fine di favorire l’apprendimento della lingua tedesca. Domani (12 novembre), la classe II G del plesso Archimede incontrerà la classe I F del liceo Umberto per lavorare insieme e promuovere l’orientamento nei ragazzi guidandoli versouna scelta consapevole.È, infatti, statisticamente provato che gli insuccessi scolastici siano riferibili soventemente adindirizzi inadeguati rispetto alle disposizioni e potenzialità degli studenti.

Le due scuole, molto attive anche sul territorio, si impegnano per garantire il successo formativo proprio attraverso la conoscenza diretta di contesti, luoghi, situazioni e discipline. Non mancherà ovviamente un momento di condivisione e convivialità tra le classi dei due Istituti per promuovere, altresì le competenze relazionali, civiche e sociali.