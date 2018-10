Bagheria, tempo ridotto e niente mensa negli asili comunali: "Costretti a rivolgerci ai privati"

Lo sfogo di una mamma a PalermoToday: "Le famiglie con entrambi i genitori non hanno alternative". L'assessore Romina Aiello: "Siamo un Comune in dissesto e ancora dobbiamo pagare il debito alla ditta che offriva il servizio in precedenza. Non è un servizio obbligatorio"