Come comportarsi in caso di emergenza? Lezione speciale per i bimbi della scuola Petrarca

Giovedì 28 febbraio, presso la scuola elementare Petrarca di via Peralta, si svolgerà un incontro con gli alunni di quarta e quinta: utilizzando un linguaggio adeguato all'età degli interlocutori i ragazzi saranno informati sull'applicazione di semplici tecniche e procedure da mettere in atto qualora dovessero trovarsi da soli a gestire un'emergenza medica, a scuola, a casa, durante allenamenti sportivi. Il mini corso sarà della durata di un paio di ore, e verrà condotto da formatori della Salvamento Academy. L'idea è molto innovativa, già attuata presso scuole elementari in Svezia, Usa, ed altri paesi, ma mai in Italia. Certi che nel prossimo futuro diventerà prassi consolidata.