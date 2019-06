Al Conca D’Oro 11 scuole per l'inclusione: 200 alunni per una giornata di festa e sport

Undici istituti scolastici (primari e secondari di I grado) per un totale di 200 alunni hanno partecipato, questa mattina, alla seconda edizione di “In fila per Tre” al centro commerciale Conca D’Oro. Una giornata di festa e di sport. Gli alunni si sono sfidati in tre discipline: tennis da tavolo, dama e cricket. L’evento, che porta la firma dell’Ufficio Scolastico Regionale, ha avuto come obiettivo il terma dell’”inclusione”. Il gioco del cricket è, infatti, lo sport più popolare in paesi come Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh ed India.

Al fianco dei ragazzi il coordinatore di Educazione motoria, fisica e sportiva Giovanni Carammazza assieme ad Alessio Cacciato e Giusi Lubrano come rappresentanza dell’USR Sicilia; il professore Vincenzo Pintagro; la delegata provinciale della Fitet Alessandra Cesareo e il delegato provinciale Fid Domenico Alioto.

Ecco la classifica:

Al primo posto la scuola Gaetano Costa

Al secondo posto la scuola Montegrappa

Al terzo posto la scuola Francesco Ferrara

Al quarto posto la scuola Domenico Scinà

Al quinto posto la scola Giovanni Falcone

Nella stessa giornata si è svolta anche la finale regionale dei campionati studenteschi di cricket. Ecco la classifica:

Al primo posto l’istituto Renato Guttuso di Carini

Al secondo posto la scuola secondaria di I° grado Don Lorenzo Milani

Al Terzo posto la scuola secondaria di I° grado Raffaello Sanzio

Gallery