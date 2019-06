Isola, giovani musicisti crescono: applausi per l'esibizione degli alunni della scuola Riso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Gli alunni della sezione musicale si sono distinti nell'esecuzione di brani musicali raggiungendo traguardi eccellenti nelle varie categorie suddivise per età al terzo concorso Internazionale Valle dello Jato che si è tenuto a Partinico il 29 maggio 2019. Al concorso hanno partecipato scuole di tutta la regione. La giuria formata da Docenti del Conservatorio ed esperti si è trovata a giudicare musicisti in erba di altissimo livello. Dopo un anno di impegno, di studio, i ragazzi hanno mostrato tutte le loro qualità e le loro potenzialità. Si sono espressi con personalità presentandosi come musicisti della prossima generazione. Primo posto per Ermes Lo Bello violinista , professionale come sempre pronto per il liceo musicale, secondo posto per Emanuele Gingillo che pur avendo iniziato a studiare lo scorso anno ha mostrato talento.

Secondo posto per Gaia Iraci e il suo pianoforte tenace e costante, secondo posto anche per Asia Iraci sicura di sé che ha partecipato per la prima volta ad un concorso, secondo posto anche per Sofia Puccio pianoforte sensibile e determinata anche lei alla sua prima partecipazione. Secondo posto per la outsider Giorgia Tuzzolino che con il suo pezzo ricco di cromatismi ha conquistato la giuria. Primo posto per il duo Emanuela Rampanti e Aurora Foresta alunni della classe prima che in pochissimi mesi sono riuscite a raggiungere un affiatamento degno di un primo premio.

Il terzo posto della Alpha Band nella sezione junior band completa il giorno di festa. Alessia Volanti pianoforte, Gabriele Naro chitarra, Samir Ammar voce e pianoforte, Gaia Iraci pianoforte Hermes Lo Bello violino Emanuele Gingillo violino Gabriele Rubino batteria, Mariano Albanese chitarra Rebecca di Fiore hanno reinterpretato" Il pescatore' di De André. Tutti molto felici e naturalmente foto di rito durante la premiazione che si è tenuta alla auditorium dell'Istituto tecnico Dalla Chiesa di Partinico.

L'indirizzo musicale è andato via via crescendo ed oggi si presenta come un fiore all'occhiello per la scuola di Isola. Grazie ai docenti delle classi di violino professoressa Antonella Piccenna, di pianoforte professoressa Rosa Vaiana, di clarinetto ,professore Gino Sgroi e alla professoressa Marilena Cucchiara classe di chitarra che con costanza e professionalità seguono gli alunni valorizzandone le capacità. La musica come espressione di se stessi, acquisizione di competenze, ma soprattutto mezzo per socializzare, condividere emozioni, pensieri, idee, senza tralasciare il puro piacere e divertimento. Percorso musicale che all' Istituto Francesco Riso inizia sin dalla scuola dell'infanzia, passando per la scuola primaria e che termina, in maniera eccellente, alla scuola secondaria di primo grado.La partecipazione a rassegne, concorsi, attività di drammatizzazione, visite guidate, progetti nazionali ed internazionali sono possibili grazie al supporto da parte della dirigente scolastica dott.ssa Anna Maria Tarallo e alla professionalità e capacità di lavorare in team del corpo docente in tutti gli ordini di scuola punto e allora è proprio il caso di dire "a scuola con un sor Riso"