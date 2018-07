Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Palermo (http://www.unipa.it/dipartimenti/matematicaeinformatica), in collaborazione con l’Unione Matematica Italiana (UMI – http://umi.dm.unibo.it) e con U4Learn (www.u4learn.it), organizza lo “Stage di preparazione alle Olimpiadi della Matematica, edizione 2018”. Lo Stage si svolgerà presso l’Aula 6 del Dipartimento di Matematica e Informatica, sito in via Archirafi 34 Palermo, dal 23 al 26 luglio 2018, dalle 9:00 alle 13:00.



Lo Stage, di livello base, sarà tenuto dai dottori Giovanni Barbarino e Andrea Gallese, esperti di Stage dell’Unione Matematica Italiana e prevede la trattazione di argomenti olimpici classici quali Algebra, Combinatoria, Geometria e Teoria dei Numeri. Partecipano allo stage gli studenti del primo biennio della scuola secondaria superiore dei Licei: Cannizzaro, Benedetto Croce, Einstein, Gonzaga, Don Bosco, Vittorio Emanuele II, Santi Savarino di Partinico e Mursia di Carini.



Prof.Giuseppe Buccheri

Coordinatore Distrettuale

“Olimpiadi della Matematica” UMI

