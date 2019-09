Cibo e bibite in contenitori riciclabili: all'Umberto I la ricreazione è plastic free  

Ricreazione plastic free questa mattina all'Umberto I. Un gruppo di studenti e studentesse del liceo classico si è organizzato per portare ai propri compagni cibo, caffè e bevande varie in contenitori completamente riciclabili e compostabili, evitando assolutamente l'uso di materiali in plastica monouso. L'iniziativa si inserisce nel quadro di una campagna per l'eliminazione della plastica monouso intrapresa dagli studenti già lo scorso anno e vuole sostenere la giornata dello sciopero globale per il clima che domani vedrà scendere in piazza i giovani di tutto il mondo.

A Palermo la manifestazione partirà alle 9 dal Politeama. "Quest'idea - afferma Ludovica Di Prima studentessa dell'Umberto I - ci è venuta partendo da una chiara consapevolezza: così non possiamo continuare. La plastica è la principale causa dei danni alla salute, dell'inquinamento del mare e della terra, dello sterminio delle specie animali e vegetali. È necessario, dunque, che venga abolito totalmente l'utilizzo della plastica monouso, è una questione di sopravvivenza. Il cambio di rotta e l'introduzione di modelli virtuosi - continua - deve partire da noi studenti, anche dai piccoli gesti e la ricreazione plastic free pensata per oggi è uno di questi. Un'azione pratica per sensibilizzare i nostri compagni, ma anche i professori e lo stesso preside, per dimostrare che è possibile trascorrere una normale giornata di scuola senza usare plastica e per chiedere che vengano sostituiti tutti gli oggetti in materiale monouso con altri riciclabili. In tante scuole e università - conclude la studentessa - le macchinette erogatrici di bottigliette in plastica sono state sostituite da distributori d'acqua e gli studenti sono stati dotati di borracce. Questo ci sembra un buon punto di inizio per un percorso che possa portarci alla costruzione di un futuro senza plastica e senza inquinamento". Questo pomeriggio alle 16 sempre nei locali del liceo Umberto I è prevista un'assemblea di coordinamento delle scuole in vista della manifestazione di domani.

