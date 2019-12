La musica a scuola, Inner Wheel e Rotary club donano strumenti all'istituto Serpotta

Giornata celebrativa di consegna degli strumenti musicali da parte di Inner Wheel e Rotary club Palermo Nord e Palermo Mondello all’Istituto comprensivo Politeama dove continua, incessante, il lavoro di continuità sinergica con Enti ed associazioni per promuovere la Scuola quale laboratorio di cultura e cittadinanza attiva.

Alla presenza del dirigente Scolastico Aurora Fumo, del Presidente Rotary club Palermo Nord Raimondo Marcenò, del presidente Inner Wheel Raffaella Errante e del Presidente Rotary Club Palermo Mondello Giuseppe Incardona, gli alunni delle classi quarte e quinte del plesso Serpotta, nel quartiere Borgo Vecchio, si sono esibiti in una performance di grande qualità suonando gli strumenti a percussione donati. Il gruppo musicale, magistralmente guidato dal maestro Salvo Compagno, ha incantato per il ritmo e la musicalità originale e di grande impatto emotivo.

Il sodalizio tra l'istituto comprensivo e le associazioni citate in questo anno scolastico ha dato vita ad un percorso integrato tra musica e teatro, ancora in fieri, orientando l’azione congiunta verso i temi della diversità, dell’accoglienza, dell’inclusione sociale. Le azioni, che hanno lo scopo di rivolgersi a ragazzi meno fortunati che, soventemente, sono più attratti dalla strada che dallo studio, si fondano sui principi ispiratori dell’azione formativa posta in essere dalla Scuola nonché su quelli del Rotary International e di Inner Wheel. Esperienza estremamente positiva, ha sottolineato il dirigente Scolastico Aurora Fumo, quella del progetto “Il tempo delle mani” che rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio che, a breve, troverà conclusione in una grande rappresentazione teatrale e musicale in occasione della Giornata della Memoria.