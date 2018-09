L'istituto Sferracavallo-Onorato si apre all'Europa: tra le 4 scuole scelte per il progetto “Bright Green Lands”

L'Istituto comprensivo Sferracavallo-Onorato tra le quattro scuole incluse nel progetto “Bright Green Lands” finanziato dall’Unione europea nell’ambito del progetto Erasmus+ - Partenariati strategici tra scuole: ospiteranno gruppi di studenti provenienti da Croazia, Polonia e Portogallo per condividere con loro visite e attività didattiche relative su temi specifici dell’area ambientale.

I rappresentanti delle quattro scuole coinvolte (Croazia, Italia, Polonia e Portogallo), alunni e docenti, lavorano virtualmente insieme su questi temi da settembre 2018, collaborando nella produzione di elaborati finali tra cui il “Multilingual Nature (Pictionary)”, un opuscolo cartaceo e digitale che illustra in inglese proprietà e curiosità di piante endemiche dei quattro paesi coinvolti. Si sono già incontrati in Portogallo e in Polonia e a ottobre gli italiani faranno da padroni di casa. Nel mese di maggio il progetto si concluderà in Croazia. "Il progetto rappresenta un’importante occasione di crescita socio-culturale sia per gli studenti che per i docenti e le famiglie - commenta la scuola - oltre ad essere una grande opportunità di scambio linguistico".

Gallery