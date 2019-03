L’Istituto Ascione al Meeting Mediterraneo di Riccione dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Anche la nostra città sarà rappresentata al Meeting Mediterraneo, evento che si ripresenta per la undicesima volta a Riccione e che è diventato fondamentale per il mondo dell’Odontoiatria Protesica, tanto da attrarre a Riccione, il prossimo 5 e 6 aprile, migliaia di professionisti italiani ed il fior fiore dei professionisti stranieri.

I ragazzi hanno lavorato fianco a fianco tra loro e con due Professionisti del settore (l’Odt. Paolo Gramuglia, Socio attivo AIOP, ed il Dr. Francesco Spatafora, di ANDI ed AIOP, loro Docente di Gnatologia); hanno potuto ascoltare i consigli di due specialisti di fama internazionale (i D.ri Marco Maneschi e Mario Imburgia); hanno potuto seguire la produzione di una Protesi Totale Mobile eseguita con criteri di assoluta precisione. È motivo di orgoglio per la nostra scuola, che partecipa a questo appuntamento in veste di promotrice di buona pratica, ma anche occasione di crescita per i ragazzi che vivono questo momento da protagonisti del proprio lavoro e impegno.