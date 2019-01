Dalla scuola dell’infanzia alle superiori, il Gonzaga-ISP apre le porte per l’infoday

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La scuola-campus dell’Istituto Gonzaga di Palermo-ISP continua a crescere e ad adeguare l’offerta didattica e formativa alle sfide del nostro tempo, con l’obiettivo dell’eccellenza accademica per l’eccellenza umana. Per un maggiore approfondimento e un orientamento consapevole nelle scelte, proprio nel periodo in cui le famiglie si interrogano sulla scelta della scuola da far frequentare ai propri figli, è organizzato l’Infoday del Gonzaga sabato 19 gennaio, dalle 9 alle 12, in via Piersanti Mattarella 38-42, durante il quale si svolgeranno gli incontri di presentazione dell’offerta formativa a cura dei coordinatori didattici di ciascun settore.

Con inizio alle 9, alle 10, alle 11 e alle 12 si ripeteranno i momenti di presentazione, nell’edificio centrale, di tutta l’offerta della scuola italiana, ossia infanzia, primaria, secondaria di primo grado, licei classico quinquennale, classico quadriennale, scientifico, STEM (science, technology, engeneering, mathematics). Mentre nell’edificio ISP ci sarà la presentazione della scuola internazionale(preschool primary school, middle school, high school). "È un invito a tutte le famiglie che possano essere interessate alla nostra proposta educativa, spirituale e culturale, orientata alla formazione integrale della persona" sottolinea il direttore generale dell’Istituto Gonzaga-ISP, padre Vitangelo Carlo Maria Denora.