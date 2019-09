Corleone, inaugurato nuovo micro-asilo nido: accoglierà 70 bambini tra i 24 e 36 mesi

Inaugurato il micro-nido di contrada Santa Lucia a Corleone. Sono 10 i bambini, residenti nel Comune, che saranno accolti a partire dalla prossima settimana. Settanta in tutto i posti. L’asilo nido fa parte del Distretto socio-sanitario 40 che comprende diversi comuni: Corleone, Contessa Entellina, Campofiorito, Roccamena, Chiusa Sclafani, Bisacquino e Giuliana. “Il progetto, realizzato con i fondi ministeriali Pac infanzia, prevede - afferma Maria Clara Crapisi, vice sindaco con delega alla Scuola - l'inserimento nei micro-nido di 70 bambini (10 per ogni paese del distretto) con età compresa tra i 24 e i 36 mesi. I fondi Pac nascono per tutelare le fasce più deboli della popolazione, venendo incontro a disagi socio-economici delle famiglie, così come stabilito dal regolamento di accesso al servizio, approvato con deliberazione commissariale di Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/2017”.

I bimbi che possono accedere sono nati tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2017. A Corleone le domande presentate sono state 31. È stato dunque necessario creare una graduatoria che sarà ufficializzata nel giro di un qualche giorno. “È sostanzialmente pronta - conferma il sindaco Nicoló Nicolosi -. Si stanno solo definendo gli ultimi dettagli relativi a questioni di precedenza. Entro mercoledì dovrebbe essere resa nota. In settimana poi partiranno le attività. Oggi completiamo questo servizio molto utile alla collettività per migliorare la gestione della vita familiare. Intanto, appena terminati i lavori abbiamo inaugurato il micro-nido, alla presenza delle autorità”.

Il taglio del nastro è stato ieri. La struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14. Così come l’asilo nido comunale di contrada Punzonotto (dove ci sono altri 10 posti per divezzi), è dotata di mensa. Il servizio è affidato alla cooperativa sociale Iside.

Gallery