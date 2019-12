"La Giornata del Pesce", al Convitto una lezione sull'importanza del pescato siciliano

Domani (martedì 10 dicembre) al Convitto Nazionale Giovanni Falcone, a partire dalle 9 e sino alle ore 13 circa, si svolgerà il “The Fish Day” - La Giornata del Pesce. La manifestazione è rivolta agli alunni che frequentano il Convitto per informare e promuovere il nostro pescato siciliano e, soprattutto, il nostro pesce azzurro, ricco di Omega3 elemento fondamentale per la buona salute. L’evento è stato organizzato dalla Cim Regionale Sicilia attraverso la preziosissima collaborazione del Convitto e grazie al Finanziamento del Dipartimento della Pesca Mediterranea che promuove il nostro prodotto ittico.

Nella stessa occasione, cioè all’interno della campagna di informazione, formazione e promozione del pesce pescato nel Mediterraneo, del “Pesce Azzurro” e dei prodotti ittici provenienti dall’Acquacoltura, verranno fornite informazioni e formazione ai consumatori più piccoli. L’occasione di sperimentarla all’interno della refezione scolastica è senza dubbio l’occasione migliore per portare gli alunni ad esperienze di gusto e, quindi, esperienze di tipo sensoriale, per una fascia di giovanissimi consumatori. Nella prima parte gli alunni saranno riuniti a turno e in vari gruppi presso la sala teatro del Convitto dove è previsto un momento formativo ed informativo a cura del nutrizionista Sebastiano Cefalù. Successivamente, durante il pasto, che generalmente consumano presso l’Istituto, assaggeranno del pesce azzurro.

Una campagna di informazione "dal vivo”, cioè gustando i prodotti del nostri mari è sicuramente una bellissima occasione per avvicinare i ragazzi al consumo di un alimento assolutamente salutistico. Nell’occasione saranno presenti biologi e nutrizionisti ai quali gli alunni potranno affidare ogni “curiosità” su tutto ciò che è il pesce azzurro, oltre al fatto che, i professionisti in questione, potranno dar vita ad una vera e propria “lezione didattica” fornendo ai partecipanti il maggior numero di informazioni sul pescato ittico del Mediterraneo e sull’Acquacoltura.