Bagheria, connessione super veloce alla D'Acquisto: impianto realizzato dagli studenti

Da oggi la scuola D'Acquisto di Bagheria è connessa con la fibra ottica. A realizzare l'impianto gli studenti dell'istituto che hanno partecipato al progetto di alternanza scuola lavoro "Byod, Bring Your Own Device", realizzato da Confartigianato. I 21 studenti più meritevoli hanno ricevuto l'attestato di Operatore in cablaggio strutturato in fibra ottica, nel corso di una cerimonia a cui hanno partecipato anche i docenti Francesco Imperiale, ideatore del progetto, e Valentina Macello, tutor interna, Giuseppe Gioè, tutor aziendale, Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Imprese Palermo, Roberto Cattaneo, titolare dell'azienda produttrice Tecnofiber, Claudio Terruso, presidente provinciale e regionale del settore elettricisti di Confartigianato, Raffaele Sasso, del direttivo di Confartigianato, Rosario Fasullo, tutor aziendale, e Angela Costa, tutor aziendale per la sicurezza.

Grazie al progetto gli studenti hanno appreso le varie tecniche di giunzione e di localizzazione dei guasti e, infine, hanno sperimentato come testare e certificare le reti in fibra ottica. Particolare cura è stata prestata anche all’igiene e alla sicurezza nei luoghi di lavoro e al rispetto dell’ambiente.