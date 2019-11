Sport a scuola, un campo di cricket per i ragazzi della Scinà-Costa

Un campo di cricket per i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale Scinà-Costa di via Li Bassi e per tutti i ragazzi che volessero intraprendere questa attività sportiva. L’inaugurazione del nuovo campo è stata fatta dal vice sindaco Fabio Giambrone, dalla Dirigente Scolastica Mariangela Ajello e dal professore Vincenzo Pintagro dell’associazione Asd Falcone che curerà i corsi dedicati ai ragazzi.

Si tratta di un progetto condiviso tra la scuola, intervenuta con l’acquisto dei necessari materiali per la costruzione del campetto ed il Comune che ha impegnato il personale del Coime per la realizzazione dei lavori di recinzione. Altri lavori di completamento sono stati eseguiti da alcuni fabbri del quartiere Medaglie d'oro.

Fino al termine dell’anno scolastico sono stati organizzati due corsi a cui si sono iscritti rispettivamente 28 e 25 ragazzi della scuola dalle 14.10 alle 16.10. Tutti gli altri ragazzi su base volontaria invece svolgeranno mini lezioni di cricket durante le ore di educazione fisica. “Siamo di fronte – ha detto Fabio Giambrone – ad una nuova virtuosa collaborazione tra Istituzioni. Questa è occasione per ringraziare gli studenti, il corpo docente e in particolare il Dirigente Scolastico Mariangela Ajello e il Prof. Vincenzo Pintagro per l’impegno profuso, promuovendo attività sportive sane e segno di integrazione e incontro fra culture diverse”.