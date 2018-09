Asili nido, i bimbi tornano in classe: "200 posti in più rispetto al 2017"

Si è aperto oggi, con l’accoglienza dei primi bambini, l’anno scolastico dei nidi comunali e convenzionati. In totale saranno complessivamente circa 1.200 i bambini che troveranno accoglienza nelle diverse strutture, circa 200 i posti in più rispetto allo scorso anno.

"Circa 160 bambini - spiega il Comune in una nota - saranno ospitati in otto nidi privati che hanno superato la fase di accreditamento e verifica qualitativa dei servizi e in sette strutture comunali, Spazi-gioco affidati a terzi. Uno degli spazi gioco, quello di via Fileti, svolgerà attività antimeridiane e pomeridiane, mentre le altre strutture opereranno esclusivamente di mattina. Trentasei bambini infine saranno ospitati in Centri per Bambini e Famiglie, di cui uno a gestione diretta comunale e uno affidato a terzi". A questi si aggiungeranno, dal 12 settembre, altri 1.025 bambini che saranno accolti nelle 48 sezioni di scuola dell’infanzia.

Soddisfatta l’assessore Marano: “La quantità e qualità dei servizi offerti aumenta, grazie ad un accurato lavoro condotto negli anni con la programmazione dei fondi PAC – Piano di Azione e Coesione, con un arricchimento dell’offerta educativa rivolta ai più piccoli e la costruzione di un sistema integrato di nidi comunali e accreditati, in una efficace sinergia fra pubblico e privato”.

“L’inversione di tendenza con l’aumento dei posti disponibili - afferma il sindaco Orlando - mostra da un lato come le soluzioni ai problemi richiedono tempo, programmazione e attenta ricerca delle risorse, e dall’altro dimostra come sia fondamentale a Palermo dare spazio alla sinergia e alla collaborazione fra pubblico e privato. Un ringraziamento particolare va rivolto a tutto il personale comunale sia dell’area della scuola sia dell’area delle manutenzioni, perché è evidente che se oggi possiamo ospitare più bambini in strutture più sicure che in passato lo si deve all’impegno corale di questi dipendenti e di chi ne ha coordinato il lavoro. La scuola e i processi educativi si confermano al centro di Palermo città accogliente”.