C'è l'intesa con il Comune: visite mediche gratis per chi è in difficoltà nelle parrocchie

Partirà nei prossimi giorni il servizio di visite mediche specialistiche gratuite offerto dai medici di “Operatori sanitari volontari mariani cattolici”. Sottoscritto un protocollo d’intesa tra l'associazione e l’assessorato alla Cittadinanza sociale. Il servizio sarà fornito negli ambulatori realizzati nelle parrocchie di San Vincenzo De Paoli (in via dei Quartieri) e Santa Cristina (Borgo Nuovo). Potranno accedere al servizio i cittadini con difficoltà socio-economiche o impedimento per l'esenzione del ticket per le prestazioni specialistiche che non possono quindi affrontare la spesa necessaria per avere alcune delle cure erogate dal servizio sanitario nazionale a pagamento parziale o totale di ogni età e nazionalità, segnalati dai servizi sociali comunali.

“Questo protocollo – affermano il sindaco Leoluca Orlando e l’assessore Mattina – mostra il volto solidale di Palermo, mostra l’operosità e la generosità di coloro che sanno e possono donare per far sì che tutti abbiano dignità e diritti. Un atto di amore per la città e per tutti i suoi cittadini”. Per il presidente dell’associazione “Operatori sanitari mariani cattolici”, Francesco Paolo La Placa questo accordo “rientra a pieno titolo nel percorso di integrazione tra pubbliche istituzioni e realtà di volontariato che operano con dedizione e professionalità nel territorio, per creare una rete di collaborazioni specifiche e qualificate”.