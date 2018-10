Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il 15 Dicembre, alle ore 10:30, presso il cine teatro “ De Seta “ ai cantieri culturali della Zisa siti in via Paolo Gili 4. si svolgerà il convegno dibattito organizzato dall’ associazione unalottaxlavita onlus dal tema “Trattamento biopsicosociale nei diversamente abili. Istituzioni, associazioni e famiglie a confronto”. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Il convegno avra’ un parterre esageratamente tecnico voluto e scelto appositamente per l' occasione. Gli organizzatori si propongono come i portavoce delle tante famiglie Italiane che vivono particolari situazioni con parenti malati gravi.

"Unalottaxlavita onlus" vuole, con questo progetto, dare voce a chi da troppo tempo e' stato volutamente chiuso nell'imbo dell' indifferenza. L' invito e' rivolto a tutti, ma in special modo a chi tra le mura domestiche ha dei bambini speciali. Si parlera’ di diritti negati e di abusi, di mala sanita' e di medici in corsia, di sussistenza economica, di cure domiciliari, di assistenza sociale e psicologica ma anche del ruolo di un tribunale minorile in taluni casi e dell' importanza della famiglia. Il comune di Palermo ha dato il suo patrocinio alla manifestazione concedendo l’utilizzo del logo e l’utilizzo, a titolo gratuito, della location. Sarà presente l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Mattina.