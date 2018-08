Arcigay Palermo e Lisca Bianca insieme per la prevenzione: test Hiv e Hcv gratis alla Cala

Arcigay Palermo e Lisca Bianca insieme per il progetto "PrevenGo – La prevenzione viene da te", iniziativa che ha visto l'associazione muoversi a bordo di un camper medico per le tre province di Agrigento, Trapani e Palermo, realizzata grazie al finanziamento di Fondazione con il Sud e alla collaborazione di partner fondamentali come l'Arnass Civico – Di Cristina – Benfratelli. L'appuntamento con i volontari dell'associazione e i medici è fissato per mercoledì prossimo alla Cala dove, dalle 19 alle 22, a bordo dell'imbarcazione ormeggiata sarà possibile effettuere gratuitamente i test per il virus Hiv, Hcv, sifilide e infezioni sessualmente trasmissibili.

I test sono a risposta rapida e anonimi. Non è necessaria alcuna prenotazione. La barca è una storica leggenda dei mari: un Carol Ketch da 36 piedi varata nel 1981 a Palermo e che ha fatto il giro del mondo tra l'84 e l'87, governata dai coniugi Sergio e Licia Albeggiani. È stata rimessa in mare dopo trent'anni di secca, a seguito di un restauro fedele e preciso.

Il progetto "PrevenGo – La prevenzione viene da te"

Un camper, 3 mila test a risposta rapida, 250 volontari, 4 sportelli di ascolto e 5 mila utenti raggiunti in tre province siciliane. Sono questi i numeri di PrevenGo, progetto che per la prima volta in Italia affronta la prevenzione, la sensibilizzazione e l'informazione sulle infezioni sessualmente trasmissibili (IST) on the road e su una scala così ampia mettendo insieme ascolto e diagnosi precoce. I test sono capillari a risposta rapida Combo: basta il prelievo di poche gocce di sangue da un dito per registrare la presenza di anticorpi contro HIV, HCV e sifilide. Questo tipo di test contribuisce a diminuire il timore nei confronti della prevenzione ospedaliera e aumenta l'accessibilità alle cure di chi non ha mai effettuato alcuna analisi e non è a conoscenza del proprio status sierologico.