Sport e salute, un corso gratuito per imparare ad affrontare gli infortuni al ginocchio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una giornata dedicata all’approfondimento e alla conoscenza delle ultime tecniche e metodologie relative alla gestione degli infortuni al ginocchio degli sportivi alla presenza dei più autorevoli esperti del settore fisioterapico e medico del panorama italiano. È questo il programma de “Il ginocchio del calciatore: esperienze personali in merito alla gestione dell’atleta professionista infortunato”, il corso completamente gratuito che si terrà sabato 26 maggio dalle 8.30 presso l’anfiteatro anatomico “Enzo Nesci” - Istituto di Anatomia Umana all’interno del Policlinico “Paolo Giaccone” di via del Vespro. Per iscriversi al corso è necessario completare il form all’interno del link: https://www.mectronicmedicale.com/it/training/corsi/il-ginocchio-del-calciatore-5100.

Il convegno, organizzato dall’Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con la Federazione Medico Sportiva Italiana, Atalanta Bergamasca Calcio e Mectronic, azienda leader a livello mondiale nella tecnologia laser made in Italy al servizio della riabilitazione, ha ricevuto inoltre il patrocinio di Coni, Croce Rossa Italiana e della casa di cura Villa Stuart, che sarà protagonista tra le due sessioni del convegno con lettura magistrale "Il ginocchio del calciatore: esperienze personali" del celebre Pier Paolo Mariani, tra i massimi esperti a livello mondiale negli interventi al ginocchio su sportivi professionisti.

Ad aprire la giornata, nella prima sessione dedicata all’esperienza in accademia, interverrà il Rosario Barone con un focus sull’anatomia e biomeccanica del ginocchio, seguito daDomenico Albano, che parlerà dell’imaging del ginocchio, da Antonino Sanfilippo e Michele D'Arienzo, che si occuperanno dei traumi distorsivi del ginocchio, e da Giulia Letizia Mauro, che si focalizzerà sul trattamento riabilitativo dei traumi distorsivi. Nella seconda sessione, dedicata all’esperienza sul campo, interverranno invece Marco Bruzzone, Fabio Tenconi e Michele Locatelli, che presenterà la Theal Therapy di Mectronic. Nel pomeriggio, dopo la tavola rotonda di confronto tra esperti moderata da Xavier Jacobelli e Giulio Migliaccio, chiuderà il convegno l’intervento di Franco Cappello, direttore della Scuola di specializzazione in Medicina dello Sport e dell’esercizio fisico presso l’Università di Palermo.