Ondate di calore, al via anche a Palermo il sistema di allerta

E' partito il sistema nazionale di previsione e allarme sulle ondate di calore, che vede coinvolta anche Palermo. A partire da ieri - 15 maggio - e fino al 15 settembre 2018, i consueti bollettini sono pubblicati sul portale del Ministero della Salute, dal lunedì al venerdì. I dati sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio dal lunedì al venerdì, nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal Ministero.

Il sistema è dislocato in 27 città italiane: oltre Palermo, si tratta di Catania, Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo) e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili (anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza).