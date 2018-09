Al Grand Hotel delle Palme seminario sui linfomi per medici e pazienti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Diagnosticare il linfoma, curarlo, affrontare i problemi che la malattia comporta e le ripercussioni che essa ha nella vita quotidiana del paziente. Delle nuove possibilità di diagnosi e terapia si parlerà sabato, dalle 8,30 alle 17, al Grand Hotel delle Palme, in via Roma 398, durante il seminario sui linfomi per pazienti e medici con Ail Palermo.

Aprirà i lavori Pino Toro, presidente di Ail Palermo, poi l’intervento di Giuseppe Gioffrè, del gruppo Ail pazienti linfomi. La sessione mattutina moderata dal giornalista Antonio Fiasconaro, prevede interventi di Michele Spina di Aviano sulla Fondazione italiana linfomi; di Stefano Vella di Roma su malattie del sangue, linfomi e nuove terapie; di Federico Mereta di Genova sulla comunicazione della malattia; di Giuseppe Carruba di Palermo sull’alimentazione; di Christina Cox di Roma sull’attività motoria; di Daniele La Barbera di Palermo sugli aspetti psicologici della malattia. Nel pomeriggio, dalle 14,30, la sessione moderata da Giuseppe Gioffrè affronterà il tema dei linfomi nel giovane con Renato Scalone di Palermo, nell’adulto e nell’anziano con Salvatrice Mancuso di Palermo; Caterina Patti di Palermo parlerà di follow-up e aspettative di salute. Spazio alle domande dei pazienti. La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi, perché i posti sono limitati. Per info e prenotazioni 06/70386007 o mail ailpazienti2@ail.it