Disturbi del sonno dei bambini, seminario gratuito a Bagheria

Sabato 12 maggio, a partire dalle 15.30 si terrà a villa Cattolica - sede del museo Guttuso - il secondo dei due seminari organizzati con il patrocinio del Comune di Bagheria, da Voglio Asilo Scuola paritetica dell’infanzia e Ce.d.Ap su Coosleeping, disturbi del sonno, difficoltà di addormentamento dei bambini. Dopo il successo del primo incontro tutto dedicato all’alimentazione dei più piccoli, il seminario di sabato 12 maggio sarà dedicato alle tecniche per favorire la qualità del sonno nei bambini.

Il programma

Dopo il saluto dell’assessore Maria Puleo, interverranno Vincenzo Cicala, neuropsichiatra infantile del Cedap, che tratterà il tema dell’importanza del sonno per il cervello, la dottoressa Rosalia Rinaldi, psicologa e psicoterapeuta responsabile del Cedap che interverrà su “Bambini che dormono bene - superare ansie e paure: consigli per uscire dal lettone di mamma e papà con tranquillità", e Giorgia Scaduto, direttrice del Voglio Asilo di Bagheria che relazionerà su “Conquistiamo la notte: presentazione U.D.A. (Unità di Apprendimento) per lo sviluppo di autonomia e superamento delle paure legate all’affrontare la notte da soli”. A moderare l’incontro il dottor Matteo Sclafani, psicologo Cedap. Le famiglie interessate a partecipare al seminario gratuito potranno venire anche con i loro bambini: ci sarà l’animazione e il mago Colla.

