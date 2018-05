Sanità, Luigi Triolo eletto presidente dell'Aiop Palermo

Luigi Triolo, titolare della casa di cura Triolo Zancla, è stato eletto alla guida della sezione palermitana dell'Aiop, associazione italiana ospedalità privata. A Catania invece il ruolo verrà ricoperto da Luigi Tropea.

Tra i punti salienti del programma illustrato da Triolo all’assemblea dell’associazione, "l’impegno per offrire un’assistenza sanitaria di qualità e dal tratto umano, attenta alla domanda di salute dei cittadini. In questo ambito si lavorerà per dare un reale contributo alla riduzione delle liste d’attesa".

"Esprimiamo le più vive congratulazioni a Triolo e Tropea - dicono Carmelo Urzi e Raffaele Lanteri, segretari rispettivamente delle federazioni regionali sanità e medici della Ugl - Auspichiamo che, con questo cambio al vertice dell'associazione, si possa presto ripartire rafforzando il dialogo con le organizzazioni sindacali per garantire le giuste tutele sia ai lavoratori che ai livelli occupazionali nella nostra regione, in un settore dove privato e pubblico devono raggiungere ancora una piena sinergia per assicurare ai siciliani servizi efficienti".