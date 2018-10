Psicologi in piazza fa tappa a Palermo: "Un'occasione per ascoltare e ascoltarsi"

Psicologi in piazza a Palermo il 20 ottobre. Davanti al teatro Massimo, dalle 17 alle 22, in occasione della "Giornata nazionale della Psicologia" si alterneranno momenti di confronto, d’intrattenimento e di sensibilizzazione con il fine ultimo del benessere psicologico. Tema della campagna 2018, è "Ascoltarsi ed ascoltare: la persona al centro della propria vita" ovvero imparare ad isolare i "rumori" che bombardano dall'esterno o assillano dall'interno, per realizzare l'importanza della dimensione dell'ascolto e rimettere la persona al centro della vita.

"Ascoltare - spiega Fulvio Giardina, presidente regionale e nazionale dell'Ordine degli psicologi - è il valore imprescindibile di ogni relazione umana. Mosso dalla volontà di informare e coinvolgere i cittadini sull'importanza di queste tematiche, l'Ordine da me presieduto, fa scendere in campo i propri professionisti in cinque piazze siciliane: Agrigento, Catania, Messina, Palermo e Trapani. Obiettivo, favorire e sviluppare una corretta informazione ed occasioni di approfondimento su temi sensibili come la promozione della persona, delle relazioni umane, della buona convivenza, la lotta alle diverse forme di disagio e fragilità, il benessere dei singoli, delle organizzazioni e delle comunità. Psicologi in piazza accoglierà, dunque, in un clima di partecipazione e di festa i cittadini interessati, illustrando soprattutto l'intervento degli psicologi rivolto non solo verso il disagio e la sofferenza, quanto verso la costruzione di un clima positivo, di condivisione e ascolto".

Tra le iniziative inserite nel programma della "Giornata nazionale della psicologia" anche "Studi aperti" in cui gli psicologi aprono le porte dei propri studi professionali per incontri di informazione e consulenza gratuiti. I cittadini potranno individuare - in relazione alla propria provincia - i professionisti che hanno aderito al progetto. Sarà possibile, dunque, rivolgersi a psicologi che operano nei più svariati settori coprendo l'intero arco di vita e tutte le dimensioni della vita umana.

L'iniziativa è promossa dall'Ordine degli Psicologi della Regione siciliana con il patrocinio dell'assessorato regionale alla Salute e i Comuni di Agrigento, Catania, Messina, Palermo e Trapani.