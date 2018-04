"Prevenzione della salute orale dell'operatore di polizia: la Questura presenta il progetto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il prossimo 23 aprile alle 10, nell’aula “Domenico Corona” della Caserma “Pietro Lungaro” di via Agostino Catalano 26, si terrà la presentazione del progetto dal titolo “Tutela della salute orale dell’Operatore della polizia di Stato”, mirato alla prevenzione primaria e secondaria delle patologie odontostomatologiche (in particolare displasie e neoplasie) nell’ambiente di lavoro. Il progetto, promosso dal Dipartimento della Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno, prevede la possibilità per i poliziotti di sottoporsi ad uno screening gratuito del cavo orale in telemedicina con l’U.O. di Medicina orale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria del Policlinico di Palermo, diretta da Giuseppina Campisi. Alla presentazione dell’iniziativa interverrà in rappresentanza della Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato il Dirigente Superiore Medico Dott. Pietro Lizio Bruno, Coordinatore Sanitario per le Regioni Sicilia e Calabria. L’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “P. Giaccone” di Palermo parteciperà con i propri vertici istituzionali, mentre la presentazione sarà effettuata congiuntamente dalla Prof.ssa Giuseppina Campisi, dal Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Palermo Dr. Roberto Asaro e dal Medico Superiore della Polizia di Stato Dr. Gaspare Cusumano.