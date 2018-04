Medicina della riproduzione: dal 26 al 28 aprile un convegno nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lo stato dell’arte della Procreazione Medicalmente Assistita (PMA), dopo il suo ingresso nei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e gli esiti dell’attività di vigilanza del CNT (Centro Nazionale Trapianti) nelle strutture autorizzate siciliane, insieme ai temi dell’attualità scientifica - dalla tutela della salute riproduttiva in pazienti oncologiche, alle ovodonazioni, alla prevenzione delle malattie che possono compromettere la fertilità, alle ricerche sulla recettività endometriale, volte ad aumentare i tassi di successo delle tecniche d’impianto - saranno al centro del convegno nazionale, dal titolo “Politics and Science on Reproductive Medicine”, che si terrà dal 26 al 28 aprile a Palermo, presso il Mondello Palace Hotel.

L’appuntamento per la Stampa è previsto per giovedì 26 aprile alle 15:00, ora dell’inaugurazione.Sarà presente l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. La sessione pomeridiana sarà aperta dal direttore del CNT Alessandro Nanni Costa e sarà moderata dal giornalista Giacinto Pipitone. Presidente del convegno Antonio Perino e responsabile scientifico Giuseppe Valenti, rispettivamente direttore del Centro Interaziendale di Procreazione Medicalmente Assistita per la Sicilia Occidentale (Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Policlinico Universitario “Paolo Giaccone”, Asp 6 di Palermo) e coordinatore regionale della SIRU (Società Italiana Riproduzione Umana).

L’evento è inserito nel programma “Palermo 2018 Capitale Italiana della Cultura” ed è accreditato presso la Comm. Naz. per l’Educazione Continua in Medicina: Crediti assegnati 13,3. Segreteria Organizzativa: VADA management e C.S.a.s. ; mail:info@vadamanagement.it; tel. 091/2737904, fax: 091.6193559