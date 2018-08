Sanità, a Palermo i primi nove esperti in Neurologia neonatale e pediatrica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolta ieri presso l’aula Mainaldo Maneschi del Policlinico la cerimonia di consegna degli attestati del Master postuniversitario di secondo livello in Neurologia neonatale e pediatrica. Si tratta dei primi 9 esperti in Italia che hanno acquisito questa specialità grazie al corso che ha preso il via lo scorso anno.

“Abbiamo avuto il piacere di portare a termine a Palermo una nuova attività formativa di alta specializzazione dedicata ai pediatri, ai neuropsichiatri infantili, neurologi, per approfondire gli aspetti clinici e biologici delle malattie dell'età evolutiva che comportano un coinvolgimento neurologico”, ha detto il coordinatore del corso Giovanni Corsello.

Il master è stato promosso e organizzato dal dpartimento di Scienze per la promozione della salute e materno Infantile “G. D’Alessandro” dell’Università, dalla Scuola di Pediatria e neonatologia di Palermo e dall’Unità Operativa Complessa di Pediatria del Policlinico “Vittorio Emanuele” di Catania in stretta collaborazione con la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Neurologia Pediatrica.

“In ambito medico è ormai indispensabile implementare la competenza nelle subspecialità – afferma il vicecoordinatore del corso professore Raffaele Falsaperla – fondamentale per la buona riuscita di questa esperienza di alta formazione è stato l’approccio multidisciplinare fra neonatologia, pediatria, neurofisiologia ed altre discipline. Dato che abbiamo riscontrato con piacere anche nelle tesi presentate dai nostri primi corsisti. Il bilancio è certamente positivo, per questo stiamo già pensando alla prossima edizione”.

Fra i 9 medici che per primi in Italia, al termine di un percorso di un anno (durato 1500 ore fra lezioni d’aula e work experience) hanno conseguito il master in “neurologia neonatale e pediatrica” figurano pediatri, neuropsichiatri infantili e neurologi.