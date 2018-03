"Io vivo sano-dipendenze 2018": workshop cinematografico a Palermo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Io Vivo Sano, il progetto di educazione ai corretti stili di vita per le scuole di Fondazione Umberto Veronesi, si arricchisce di una nuova iniziativa dedicata al tema delle dipendenze: nel 2018 si svolgeranno 15 workshop cinematografici in 15 diverse città italiane rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. Dopo la proiezione del film “Flight” (Robert Zemekis, 2012), ci sarà un dibattito tra gli studenti e gli specialisti di Fondazione Umberto Veronesi sul tema delle dipendenze. Scopo dell’iniziativa è sensibilizzare e informare gli studenti riguardo le possibili conseguenze per la salute che un abuso di fumo, alcool e droga può comportare.

La volontà di realizzare tale attività sorge da un evidente bisogno di informare riguardo una problematica molto attuale ed importante che interessa gli adolescenti. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ogni anno 6 milioni di persone muoiano per gli effetti tossici del fumo di sigaretta e 3,3 milioni per l’abuso di alcolici. Sono inoltre 15,3 milioni le persone al mondo dipendenti da stupefacenti, con tutte le conseguenze mediche, economiche e sociali che ne conseguono. Dipendenze che purtroppo affliggono sempre più giovani: l’Italia è in Europa il paese con il tasso più elevato di 15-16enni fumatori (37%, dati Espad). Un’indagine Istat del 2015 ha inoltre rilevato che il 46,9% dei ragazzi e il 39,5% delle ragazze tra i 16 e i 17 anni hanno consumato alcol, come anche il 10,1% dei maschi e l'8% delle femmine tra gli 11 e i 15 anni. L’Italia è anche terza in Europa per adolescenti che fanno uso di cannabis (27%), ed è sopra la media europea di ragazzi che consumano droghe di diversa natura.

Fondazione Umberto Veronesi prosegue il suo impegno nel diffondere informazioni sui corretti stili di vita e sceglie di trattare un tema importante come quello delle dipendenze da alcool, fumo e droga al fine di prevenire l’adozione di comportamenti errati fin dalla giovane età e per aiutare le scuole nel loro percorso di educazione alla salute. L’iniziativa assumerà carattere nazionale grazie all’impegno delle delegazioni di Fondazione Veronesi e mira a coinvolgere più di 3.000 studenti in 15 città italiane. All’incontro organizzato per martedì 20 marzo, grazie alla collaborazione della delegazione di Palermo, parteciperanno Daniele Banfi, giornalista della Fondazione Umberto Veronesi e il dottor Emanuele Scafato, Direttore Osservatorio Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’incontro si terrà dalle ore 9.30 alle ore 12.30 presso l’Aula Magna del Liceo Classico "G.Meli" di Palermo.