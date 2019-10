L'Innovation Day fa tappa a Palermo, le migliori idee nel settore salute si sfidano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si svolgerà a Palermo nella sede del Consorzio Arca, il prossimo 28 ottobre l'evento italiano della rete europea "EIT health" per l'innovazione tecnologica in materia sanitaria e di salute pubblica. Studenti, ricercatori e dottorandi potranno presentere, da soli o in gruppo, le proprie idee e partecipare a un laboratorio di progettazione e accompagnamento allo sviluppo d'impresa. La migliore idea progettuale sarà selezionata per rappresentare l'Italia a Parigi il prossimo 1 dicembre, quando sotto l'egida dell'Imperial College di Londra si svolgerà l'evento europeo di EIT healt.

Gli Innovation Days, che si svolgeranno in 19 sedi europee, con la collaborazione di 26 partner EIT Health, sono concepiti come un primo passo sul percorso verso l'innovazione in ambito sanitario, e mirano a stimolare un approccio imprenditoriale per lo sviluppo di tecnologie e procedure innovative. Durante l’Innovation day i partecipanti riceveranno un'introduzione agli strumenti pratici per la presentazione di progetti innovativi sia in ambito sanitario, sia, più in generale, nell'ambito della salute e del benessere pubblico. Ci si può iscrivere singolarmente oppure in gruppi da 4 a 6 persone. Se ci si iscrive singolarmente si verrà affiancati ad altri partecipanti per collaborare allo sviluppo di un prodotto o un servizio innovativo proposto da altri.

L'evento si terrà il 28 ottobre 2019, dalle 9 alle 18, e vedrà l'intervento di Francesco Passantino, che in qualità di esperto realizzerà un seminario sul Design thinking. Il workshop impegnerà i partecipanti in una serie di lavori di gruppo al fine di elaborare delle idee imprenditoriali concrete nei locali del Consorzio Arca, l'incubatore d'impresa dell'Università di degli Studi Palermo e coordinatore del progetto. La formula, già adottata in diverse competizioni ed hackathon, ha permesso una contaminazione utile ai futuri ricercatori per definire, in collaborazione con altri studenti, le migliori strategie imprenditoriali legate a progetti in ambito medico e sanitario. Il gruppo che presenterà il miglior progetto parteciperà, con copertura totale delle spese di viaggio e alloggio, all’evento di chiusura degli Innovation Day, organizzato dall'Imperial College di Londra, che si svolgerà a Parigi il 1 dicembre 2019. L'iscrizione obbligatoria è possibile tramite il modulo all'indirizzo http://tiny.cc/innovationdaypalermo.