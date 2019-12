L'azienda Villa Sofia Cervello aderisce all'influ day: vaccini gratis per vertici e dipendenti

L’Azienda Villa Sofia Cervello aderisce all’Influ Day, la giornata di sensibilizzazione sull'importanza di vaccinarsi, e - raccogliendo l’appello lanciato dall’assessorato regionale alla salute - promuove la campagna antinfluenzale 2019-2020.

A partire dalle 9,30 prevista l’istituzione di due punti di vaccinazione, al poliambulatorio dell’Ospedale Cervello e nella sede legale di viale Strasburgo, dove si sottoporranno all’antinfluenzale i vertici e i dipendenti dell’Azienda. Sarà inoltre distribuito materiale informativo sulla vaccinazione. Alle 12 al poliambulatorio, vi sarà anche un momento di intrattenimento musicale con la performance del “Trio Pi Prio”, che proporrà un repertorio di musica popolare. L’organizzazione dell’evento è curata dal servizio Educazione e promozione della salute, responsabile Salvatore Siciliano.

La campagna per la vaccinazione antinfluenzale

“La vaccinazione antinfluenzale – sottolinea il direttore generale Walter Messina – rappresenta, soprattutto per le persone anziane e con malattie croniche, un fattore fondamentale per prevenire l’influenza e possibili complicanze. Ma è anche un dovere per tutti gli operatori sanitari che svolgono attività a contatto con l’utenza. Siamo impegnati come Azienda per favorire l’incremento delle adesioni rispetto alla campagna dell’anno scorso”.

