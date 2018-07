Festa della salute a Giuliana: esami gratis con "Asp in piazza" e nuova guardia medica

Sarà Giuliana a ospitare domani l’ultima tappa stagionale di “Asp in Piazza”, manifestazione itinerante sulla prevenzione giunta quest’anno alla quinta edizione. Dalle 9.30 alle 16.30 in via Papa Giovanni XXIII sarà ospitato il villaggio della Salute dove, a bordo di 4 camper e all’interno di 12 gazebo, lavoreranno 40 operatori dell’Azienda sanitaria provinciale che effettueranno: lo screening del tumore alla mammella (mammografia); screening del tumore al collo dell’utero (pap-test e HPV test); screening del tumore al colon-retto (verrà distribuito il sof test per la ricerca del sangue occulto nelle feci); screening del tumore alla tiroide (ecografia), screening del melanoma, screening del diabete e prevenzione dei comportamenti a rischio legati a disturbi da dipendenze patologiche. A Giuliana saranno, pure, presenti i medici del servizio di epidemiologia per le vaccinazioni. Basterà presentarsi con il tesserino delle vaccinazioni per usufruire delle 10 vaccinazioni rese obbligatorie dalla nuova normativa nazionale e delle 4 fortemente raccomandate.

La tappa a Giuliana è realizzata in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e con le Associazioni di volontariato “Diabetici e celiaci Danilo Dolci” Lilt, "Insieme per...” e "Serena a Palermo".

Sempre domani, alle 11, il sindaco di Giuliana, Francesco Scarpinato, e il commissario dell’Asp, Antonio Candela, attiveranno la nuova guardia medica realizzata in Piazza Pompei.