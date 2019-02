Torna la giornata di raccolta del farmaco, si allunga la lista degli aderenti: salgono a 76

Affinchè nessuno debba più scegliere se mangiare o curarsi, torna la Giornata di raccolta del farmaco. La diciannovesima edizione si svolgerà in due giorni: domani, solo in quelle aperte per turno, e lunedì 11 febbraio in tutte le 76 farmacie aderenti all’iniziativa (quattro in più rispetto allo scorso anno), 52 in città e 24 in provincia. I volontari del Banco farmaceutico e delle associazioni convenzionate - cui si stanno unendo in una gara di solidarietà numerosi fedeli che hanno comunicato alle parrocchie la loro disponibilità a coprire parte dei turni - inviteranno i cittadini a donare farmaci da banco fra quelli suggeriti dalle singole associazioni come più richiesti dai loro assistiti.

Le farmacie contribuiscono anche con un contributo diretto sotto forma di erogazione liberale da parte dei titolari. Lo scorso anno la generosità dei palermitani ha consentito di raccogliere e donare 5 mila confezioni per un valore di 30 mila euro, oltre a un carico di mille medicinali inviati all’Arcivescovo armeno cattolico di Aleppo.

La Giornata si svolge sotto l’alto patronato della Presidenza della Repubblica, in collaborazione con Aifa, Cdo Opere Sociali, Federfarma, Fofi, Federchimica Assosalute, Assogenerici e BFResearch. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Intesa Sanpaolo (partner istituzionale), Teva, Doc, EG EuroGenerici, Comieco, Mediafriends, Responsabilità Sociale Rai e Pubblicità Progresso.