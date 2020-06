Giornata nazionale contro leucemie, 8 ematologi rispondono a numero verde Ail

Il 21 giugno si celebra la 15° edizione della Giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, posta sotto l’alto patronato del presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei ministri. La Giornata è un’occasione speciale per sensibilizzare alla lotta contro i tumori del sangue, illustrare i progressi della ricerca scientifica ed essere ancora più vicini ai malati ematologici, adulti e bambini, anche in un momento come questo che ci costringe a vivere fisicamente distanti.

Venerdì 19 giugno, dalle 8 alle 20, sarà attivo il numero verde Ail - problemi ematologici 800 226 524. Al numero risponderanno otto illustri

ematologi e un pool di altri specialisti, per offrire a tutti coloro che chiameranno consigli sulla malattia e sui centri di terapia presenti sul territorio nazionale.

Il numero verde sarà comunque attivo tutto l’anno, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17, per dare informazioni sulle malattie, sui centri di cura e sui servizi svolti dall’Associazione.

