Giornata della vista, a Palermo controlli gratuiti per prevenire il glaucoma

Il centro oculistico San Lorenzo quest'anno posticipa la Giornata mondiale della Vista - prevista per l'11 ottobre (secondo giovedì del mese come ogni anno) - e fissa per giorno 27 ottobre una giornata di screening gratuiti con l'obiettivo di prevenire e monitorare patologie oculari causa di ipovisione, come il glaucoma e la maculopatia.

"E' dunque possibile prenotare presso il centro un Oct (esame della retina) della macula o del nervo ottico gratuito - si legge in una nota -. La prevenzione è un must per il centro oculistico San Lorenzo che s'impegna costantemente a promuoverne la cultura con giornate dedicate a screening gratuiti, tariffe accessibili e massima attenzione e rispetto delle linee guida internazionali. Le malattie oculari interessano tutte le fasce di età, ma con l'allungamento progressivo delle età media di vita, è normale che dopo i 50 anni la loro incidenza parallelamente aumenti. Quindi prevenile, 'guarda che è importante!'".