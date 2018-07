Sanità, rappresentante Nursind nell'albo nazionale dei formatori Agenas

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Importante riconoscimento nell’ambito della formazione sanitaria per gli infermieri palermitani. Francesco La Vecchia, 44 anni, rappresentante del sindacato Nursind è stato inserito nell'albo degli esperti, dei collaboratori e dei ricercatori dell’Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Lo comunica la segreteria territoriale Nursind di Palermo guidata da Aurelio Guerriero che spiega come “La Vecchia ci consentirà di offrire ai nostri colleghi una formazione qualificata e ad alti livelli professionali”.

Il professionista, che si occuperà della formazione nell’area clinico organizzativa, epidemiologica e sociale, si dice “fiero di essere stato inserito nell’albo degli esperti Agenas, di certo motivo di orgoglio e di gratificazione professionale, dopo tanti anni dedicati alla formazione continua in medicina, prima come presidente del collegio Ipasvi di Trapani oggi Ordine professionale e poi nel 118 di Palermo. Rappresenta per me un forte attestato di riconoscenza alle competenze raggiunte ma anche di grande responsabilità professionale. Il mio impegno formativo prosegue con costanza, passione e dedizione, per implementare la cultura della responsabilità nell’agire professionale quotidiano. Prosegue il mio impegno come formatore all’interno del sindacato Nursind di Palermo, ringraziando tutta la segreteria e in particolare il segretario Aurelio Guerriero e la segretaria amministrativa Agata Cocco”.